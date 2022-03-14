رؤساء جمعيات التحفيظ: العناية بالقرآن وحفظته دأب ملوك هذه البلاد منذ تأسيسها

من جانبه، قال رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل الدكتور عبدالرحمن بن صالح الحمدان: إن الله قد منّ علينا بولاة أمر جعلوا من أولويات أمورهم العناية بالقرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للشريعة الإسلامية والحاكم على أمور العباد، ولا أدل على ذلك الاهتمام من حمل هذه المسابقة اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ أيده الله ــ وأن تقام تحت رعايته الكريمة، مؤكداً أن هذا الاهتمام هو ما دأب عليه ملوك هذه البلاد المباركة، وتوالوا على الاهتمام به من تكريم حملته وحفاظه.