رؤساء شركات الطيران الخليجي: المبادرة تعريف لثقافتنا وسنقدم تجربة مذهلة لمشجعي كرة القدم في كأس العالم 2022م

أما السيد عبدالعزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني فقال: "نحن فخورون بالانضمام إلى شركائنا من شركات الطيران الوطنية لدول الخليج العربي، لإتاحة سبل النقل الجوي أمام مشجعي كرة القدم لحضور بطولة كأس العالم، والمساهمة في تعزيز تجربتهم مع خيارات السفر المريحة والسلسة التي تم تصميمها لتتناسب مع الجداول زمنية المزدحمة في تلك الفترة. وتعد الرحلات الجوية Match Day Shuttle طريقة مذهلة تتيح للجماهير إمكانية الاطّلاع على المزيد من الثقافات الغنية التي تزدهر في منطقتنها العربية. وفي الوقت الذي ترحب فيه دولة قطر بالعالم بأسره على أرضها، فإن الطيران العُماني يرحب بجميع المسافرين على متن طائراته، للاستمتاع بالاستقبال المميز وكرم الضيافة العُماني الأصيل".