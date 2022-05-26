رؤساء شركات الطيران الخليجي: المبادرة تعريف لثقافتنا وسنقدم تجربة مذهلة لمشجعي كرة القدم في كأس العالم 2022م

أطلقت الخطوط القطرية اليوم وبالتعاون مع كبريات شركات طيران الخليج مبادرة من شأنها توسيع فرص حضور مشجعي كرة القدم لمباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، حيث سيمكن للمشجعين الاستفادة من رحلات أكثر وبطريقة اليوم الواحد، حيث يمكن للمشجع حضور المباراة والعودة في نفس اليوم وفق تسهيلات عديدة وواسعة.
من جهته قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يعتبر نقل مشجعي كرة القدم والشغف المشترك في هذه الرياضة في صميم هذه الشراكة الاستثنائية مع شركات الطيران الخليجية. كما أننا نفتخر بإتاحة هذه الفرصة أمامنا لتوحيد جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم، واستضافتهم في بلادنا للاستمتاع بنسخة مبهرة من هذه البطولة، مع التعريف بثقافتنا العريقة وضيافتنا الأصيلة. وستكون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، الأمر الذي نعتبره فوزاً للمنطقة بأسرها وليس فوزاً لدولة قطر وحدها".
فيما كشف الكابتن إبراهيم الكوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية عن استعداد السعودية لتقديم رحلات جوية من بوابتين رئيسيتين هما الرياض وجدة، متيحة بذلك خيارات السفر السلسة أمام جماهير كرة القدم لحضور للسفر بسهولة لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™ المرتقبة. معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار الروح الرياضية التي تجمعنا، ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا من جميع أنحاء العالم لزيارة منطقتنا العربية، وتجربة الضيافة السعودية المميزة على متن الطائرة، فضلاً عن استكشاف ثقافتنا الأصيلة وتراثنا الفريد".
فيما علق المهندس ياسر الجمال، المدير العام للّجنة العليا للمشاريع والإرث بقوله: "لقد أعلنّا منذ البداية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، هي بطولة المنطقة بأسرها. ويأتي الإعلان عن خدمة Match Day Shuttle ليجعل من حضور آلاف المشجعين من الشرق الأوسط والعالم العربي لهذه البطولة؛ أمراً في غاية اليُسر والسهولة".
هذا في حين قال السيد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "ستتيح هذه الشراكة أمامنا إمكانية الترحيب بالمزيد من مشجعي كرة القدم والزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة غنية لكرم الضيافة الأصيل والثقافة العريقة التي تتمتّع بها منطقتنا العربية".
أما الكابتن علي دخان، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية فاعتبر أن الاتفاقية "لا تعزز مجال النقل بين دولنا الخليجية فحسب، وإنما تساهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي لطالما أكّدت عليه حكومة دولة الكويت".
أما السيد عبدالعزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني فقال: "نحن فخورون بالانضمام إلى شركائنا من شركات الطيران الوطنية لدول الخليج العربي، لإتاحة سبل النقل الجوي أمام مشجعي كرة القدم لحضور بطولة كأس العالم، والمساهمة في تعزيز تجربتهم مع خيارات السفر المريحة والسلسة التي تم تصميمها لتتناسب مع الجداول زمنية المزدحمة في تلك الفترة. وتعد الرحلات الجوية Match Day Shuttle طريقة مذهلة تتيح للجماهير إمكانية الاطّلاع على المزيد من الثقافات الغنية التي تزدهر في منطقتنها العربية. وفي الوقت الذي ترحب فيه دولة قطر بالعالم بأسره على أرضها، فإن الطيران العُماني يرحب بجميع المسافرين على متن طائراته، للاستمتاع بالاستقبال المميز وكرم الضيافة العُماني الأصيل".
يذكر أن خطوط الطيران القطرية تعتبر شريكًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منذ عام 2017، حيث شملت الناقلة الوطنية لدولة قطر برعايتها نسختين من بطولة كأس العالم للأندية في عامي 2019 و2020، وبطولة كأس العرب.