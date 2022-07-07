"رئاسة البحوث" تُنهي استعدادها لخدمة الحجاج.. والمفتي ينوه بدور القيادة

أنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام؛ وذلك باستقبال الفتاوى من قِبَل سماحة المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى؛ وذلك بمقر إقامتهم في منى، كما تقوم الرئاسة بتزويد الحاج بالكتب والمطبوعات التي تُعينه وترشده على أداء النسك على الوجه المشروع، وتُبَين له أوجه التيسير في النسك.
وأكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن هذه الجهود المبذولة تأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وتؤكد جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المباركة حتى مغادرتهم إلى أراضيهم بعد أدائهم لمناسكهم.