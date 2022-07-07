"رئاسة البحوث" تُنهي استعدادها لخدمة الحجاج.. والمفتي ينوه بدور القيادة

وأكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن هذه الجهود المبذولة تأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وتؤكد جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المباركة حتى مغادرتهم إلى أراضيهم بعد أدائهم لمناسكهم.