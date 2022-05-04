رئاسة الحرمين: أكثر من ٧٢٠ ساعة بث باللغات العالمية خلال رمضان

قامت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، ومن خلال مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ، وذلك في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، والتي تأتي ضمن مشاركة الرئاسة مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".