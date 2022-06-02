رئاسة الحرمين: الانتهاء من غسيل سطح الكعبة خلال 20 دقيقة عبر فريق مختص

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، بأن أعمال تنظيف سطح الكعبة تتم بشكل دوري ووفق جدول زمني محدد، ويقوم بها كفاءات متخصصة ومدربة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه، كما تُستخدم خلال الغسيل آلياتٌ حديثة تقوم بالغسيل والشطف والشفط، ثم يُرَش السطح بالماء مرة أخرى ويُمسح ويجفف، ومن ثم يُرش ماء الورد الطبيعي؛ مشيرًا إلى أن ما استحدثته الوكالة من تقنيات أسهَمَ في تسريع تنفيذ المهام وتقليل التكلفة.