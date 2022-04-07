رئاسة الحرمين الشريفين تُفَعّل برنامج "إفطار ابنكم في الحرم"

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام؛ لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل دور الزيارات الخارجية والتعريفية بالخدمات والمبادرات التي تقدّمها الرئاسة لأجلهم؛ موضحًا أن تعزيز أواصر اللحمة الوطنية ليست مسؤولية فرد أو جماعة؛ بل مسؤولية مجتمع؛ لكون الوحدة الوطنية أحد مقومات الوطن وهي مصدر تقدمه وتطوره وازدهاره.