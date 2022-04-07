رئاسة الحرمين الشريفين تُفَعّل برنامج "إفطار ابنكم في الحرم"

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير ضمن مبادرة "اجتماعي"- برنامجًا بعنوان "إفطار ابنكم في الحرم" لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار، وتوزيع وجبات الإفطار الجافة عليهم، وتقديم أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام.
يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حيث تم إطلاع الأطفال على الخدمات المقدمة للزائر الصغير بالمسجد الحرام، وقُدّمت لهم بعض الهدايا.
وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام؛ لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل دور الزيارات الخارجية والتعريفية بالخدمات والمبادرات التي تقدّمها الرئاسة لأجلهم؛ موضحًا أن تعزيز أواصر اللحمة الوطنية ليست مسؤولية فرد أو جماعة؛ بل مسؤولية مجتمع؛ لكون الوحدة الوطنية أحد مقومات الوطن وهي مصدر تقدمه وتطوره وازدهاره.
وقال مدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي من جهته: "الإدارة تحرص كل الحرص على الاهتمام بخدمة الزائر الصغير، وتقدم وجبات إفطار جافة للصائمين بالمسجد الحرام وللأطفال، وتوزع أساور بمختلف مواقع المسجد الحرام بوضعها في يد الأطفال تحوي رقم جوال والد الطفل أو من ينوب عنه لتفادي ضياع الأبناء ولتسهيل الوصول إليهم".