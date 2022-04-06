رئاسة الحرمين تبدأ بالمسح الإحصائي لقاصدات بيت الله الحرام

وبيَّنت أنه لا يخفى على الجميع أهمية البيانات والمعلومات في زيادة قدرة القيادات على اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات المناسبة ووضع الخطط وقياس ومراقبة الأداء وتقييمه، وذلك نتيجة أن عملية الإحصاء مبنية على المنهجية العلمية للوصول إلى نتائج دقيقة تحقق جودة البيانات والمعلومات، وتساعد على تجويد الخِدْمَاتِ المقدمة،لافتًا الانتباه إلى أن المسح الإحصائي لجميع الوكالات النسائية بالحرم المكي الشريف يبدأ من جمع البيانات والمعلومات وتبويبها ومعالجتها وحفظها وتدوينها واستخراج مؤشرات لها، والعمل كذلك على إعداد قاعدة بيانات بجميع الخِدْمَاتِ المقدمة وفق الإجراءات النظامية، والعمل على نشر هذه الخلاصات على قنوات الاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بكل دقة وشفافية.