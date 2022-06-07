"رئاسة الحرمين" تدرس تطوير منظومة "المصاعد" بالمسجد الحرام ومرافقه

ومن جهته، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات محفظة وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، التي تم تدشينها برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمتوائمة مع الأهداف الاستراتيجية لخطة الرئاسة (2024)؛ إذ تُعنى المحفظة بالجوانب التطويرية للأنظمة والأصول الكهروميكانيكية والمدنية والمعمارية للمسجد الحرام ومرافقه؛ وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي لها، وتحقيق جوانب السلامة والأمان والاستدامة لإثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام، ولتحسين بيئة العمل وأداء العاملين فيها.