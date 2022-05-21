رئاسة الحرمين تستضيف مبدعي معرض "آيسف 2022" لأداء العمرة وتكرمهم

وقال "السديس" في حديثه الهاتفي عن بعد خلال تكريم وفد الموهوبات الذين استضافتهم الرئاسة مع أولياء أمورهم لأداء مناسك العمرة، أن ما حققه منتخب الموهوبين، يعد بكل المعايير منجزًا عالميًا غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة.