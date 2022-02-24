رئاسة الحرمين تستعرض روبوتات الذكاء الاصطناعي في المعرض المصاحب لمؤتمر التحول الرقمي

تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف في المعرض المصاحب لمؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة المقام حاليًا في قاعة المؤتمرات بفندق فيرمونت بأبراج الساعة.

وتمثلت مشاركة الرئاسة في استعراض روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تدعم مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي", وتستخدم الروبوتات في تعقيم المسجد الحرام وتوزيع ماء زمزم على مرتاديه، إضافة إلى توزيع عدد من الهدايا وعبوات ماء زمزم المبارك لزوار المعرض.

ويعمل روبوت التعقيم لتعقيم جنبات المسجد الحرام بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى (6) مستويات، مما يحسّن من سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي، ويعمل الروبوت (5-8) ساعات دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لترًا، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريباً، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة.

ويعمل الروبوت التوجيهي الذكي على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد، ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة هي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية, كما يحتوي الروبوت على شاشة ٢١ بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

وخُصص الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم حيث يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري، من خلال القيام بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل الروبوت لمدة ثماني ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.