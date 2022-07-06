محليات

رئاسة الحرمين تستقبل الحجاج بمحطة قطار الحرمين في مكة

قدّمت لهم ماء زمزم ومظلات وسجاجيد صلاة وبعض الإصدارات
رئاسة الحرمين تستقبل الحجاج بمحطة قطار الحرمين في مكة
سبق
سبق

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عدداً من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر قطار الحرمين إلى مكة المكرّمة، حيث قامت بتوزيع الهدايا والحقائب على ضيوف الرحمن.

وقال وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة عادل بن عبيد الأحمدي: الاستقبال يأتي ضمن تفعيل المواقع الخارجية للرئاسة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وتعريفهم بمناسكهم عبر الإصدارات المختلفة التي تقدمها الرئاسة.

وأضاف: الحقائب التي يتم توزيعها للحجاج تحتوي على بعض الحاجيات التي ترمز إلى حسن الضيافة والاستقبال لضيوف الرحمن، وهي عبارة عن ماء زمزم، ومظلة، وسجادة صلاة، وبعض الإصدارات التي تعين الحاج على أداء مناسكه ‏بكل يسرٍ وسهولة.

وعبّر حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وابتهاجهم لما وجدوه من استقبال وحفاوة فور وصولهم إلى محطة قطار الحرمين، رافعين دعواتهم لكل العاملين على الاهتمام والرعاية لضيوف الرحمن والقائمين على خدمة الحرمين الشريفين وزوّارهما.

مكة المكرّمة
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
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حج 1443

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