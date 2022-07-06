رئاسة الحرمين تستقبل الحجاج بمحطة قطار الحرمين في مكة

وأضاف: الحقائب التي يتم توزيعها للحجاج تحتوي على بعض الحاجيات التي ترمز إلى حسن الضيافة والاستقبال لضيوف الرحمن، وهي عبارة عن ماء زمزم، ومظلة، وسجادة صلاة، وبعض الإصدارات التي تعين الحاج على أداء مناسكه ‏بكل يسرٍ وسهولة.