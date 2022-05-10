"رئاسة الحرمين" تسجل أكثر من 363 ألف ساعة تطوعية بالمسجد الحرام

وفي هذا الصدد، أوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، أن العمل التطوعي يعد مطلبًا وطنيًا وضرورة إنسانية مجتمعية وداعمة أساسية في بناء وتكافل المجتمعات المتحضرة والمتقدمة وأنه سمة المجتمعات الحيوية؛ لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم، وبرزت أهمية العمل التطوعي بالمسجد الحرام بصورة ملحّة خصوصًا مع انتشار جائحة كورونا في العالم إلى وقتنا الحاضر، والاحتياج الكبير إلى تضافر كل الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض واستشعار عظمة المكان والزمان.