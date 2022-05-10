"رئاسة الحرمين" تسجل أكثر من 363 ألف ساعة تطوعية بالمسجد الحرام

ضمن مبادرة "تطوع" سجلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية خلال موسم رمضان المبارك لعام 1443هـ ساعاتها التطوعية خلال موسم رمضان المبارك بواقع " 363,143 " ساعة تطوعية، شارك فيها (4165) متطوعًا ومتطوعة وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية المقدمة بالمسجد الحرام “ 7,544,794 “ معتمرًا ومصليًا وزائرًا.
وتفصيلاً، تهدف مبادرة "تطوع" إلى تفعيل نموذج فعّال وتكاملي ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكات المجتمعية من خلال إشراك المتطوعين والمتطوعات دعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) وتحقيق مستهدفاتها واستقطابهم وفق شروط وضوابط العمل التطوعي وتهيئة بيئة آمنة وصحية لتوفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن, وتقديم عدة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر التطوعية للعمل في المسجد الحرام.
وفي هذا الصدد، أوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، أن العمل التطوعي يعد مطلبًا وطنيًا وضرورة إنسانية مجتمعية وداعمة أساسية في بناء وتكافل المجتمعات المتحضرة والمتقدمة وأنه سمة المجتمعات الحيوية؛ لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم، وبرزت أهمية العمل التطوعي بالمسجد الحرام بصورة ملحّة خصوصًا مع انتشار جائحة كورونا في العالم إلى وقتنا الحاضر، والاحتياج الكبير إلى تضافر كل الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض واستشعار عظمة المكان والزمان.
وأشاد "الحازمي" بالتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم الخدمات التطوعية لقاصدي الحرمين الشريفين وتسهيل إجراءات التعاون العائد نفعًا على القاصدين وخدمة قاصدي المسجد الحرام ، إلى ضرورة تبني الأفكار والمبادرات والمقترحات الهادفة إلى رفع نسبة الخدمات التطوعية في المنظومة الخدماتية التطوعية للمسجد الحرام، لما للعمل التطوعي من أثر بالغ في تعزيز ودعم خطط ورؤى الرئاسة لعام (2024) الهادفة إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، والتي تخدم وتطور منظومة العمل التطوعي في المسجد الحرام، في ظل اهتمام ولاة أمرنا - حفظهم الله - بأمور المسلمين وقاصدي الحرمين الشريفين والاعتناء بهم وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية والتقنية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.
وقال مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني، إنه تم استقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم على المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام، لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية وتقديم خدمات الضيافة ودفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة، وإضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة شكر وتقدير لهم، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم والتنسيق مع الجهات الحكومية والجامعات والجمعيات الأهلية والخيرية والأوقاف الخيرية المعنية بالعمل التطوعي من خلال توفير “ 12 “ مجالاً تطوعيًا لسد احتياج الإدارات بالمسجد الحرام وخلق 23 فرصة تطوعية في موسم رمضان المبارك لعام 1443هـ وفق التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة والشروط والضوابط للمشاركة في العمل التطوعي.