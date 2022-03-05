"رئاسة الحرمين": تطبيق قرار إيقاف إجراءات التباعد بالحرمين بدءًا من صلاة فجر اليوم الأحد

أوضح هاني بن حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تماشيًا مع تصريح وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، فسوف يتم تطبيق القرار بدءًا من صلاة فجر اليوم الأحد 3-8-1443هـ، الموافق 6-3-2022م.