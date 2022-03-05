"رئاسة الحرمين": تطبيق قرار إيقاف إجراءات التباعد بالحرمين بدءًا من صلاة فجر اليوم الأحد

أوضح هاني بن حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تماشيًا مع تصريح وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، فسوف يتم تطبيق القرار بدءًا من صلاة فجر اليوم الأحد 3-8-1443هـ، الموافق 6-3-2022م.
وقال المتحدث الرسمي إن هذا القرار الموفَّق يأتي نتيجة جهود حثيثة من مختلف القطاعات ذات العلاقة، التي أثبتت نجاحها في مواجهة جائحة كورونا، من خلال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكد ضرورة التزام قاصدي الحرمين الشريفين من معتمرين ومصلين وزائرين بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم، والتعاون مع العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين يحرصون على صحتهم وسلامتهم، ويعملون على تسهيل أدائهم المناسك والعبادات.
ووجّه رسالة شكر لقاصدي الحرمين الشريفين نظير الوعي الصحي الملحوظ خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تعاونهم مع الأجهزة المعنية كافة في الحرمين الشريفين، وعدم التهاون في تطبيق ما يطلب منهم.
وفي ختام تصريحه رفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه للحرمين الشريفين من عناية ورعاية، منوهًا بتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتكثيف الجهود، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمَيْن الشريفَيْن.