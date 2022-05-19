رئاسة الحرمين: تطهير وتعقيم جبلي الصفا والمروة مرة أسبوعيًا

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني، أنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد نظافة خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة من الكوادر المعمارية، التي يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي (الصفا والمروة) بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الأتربة والغبار وغيرها.