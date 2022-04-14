رئاسة الحرمين تعاملت مع مليوني معتمر في الثلث الأول.. والمتوقع الوصول لـ3 ملايين في الثلث الأخير

وشهدت موائد الإفطار الرمضانية التي عادت بعد سنتين إقبالاً مضاعفًا ونجحت الرئاسة العامة في توزيع مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشر الأوائل وفق ما أكده وكيل الرئيس للخدمات التنفيذية محمد الجابري. ومن المتوقع أن تتضاعف في العشر الأواخر. فيما وفرت إدارة الساحات بالمسجد الحرام أكثر من (100) موظف للإشراف ومتابعة سفر إفطار صائم بالساحات فيما وفرت الجهات المشاركة أكثر من ٨٠٠٠ عامل وعاملة لتوزيع (120000) وجبة إفطار يوميًا.