رئاسة الحرمين تقدم خدمات توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن على مدار الساعة

وتقدم الرئاسة العديد من الخدمات التوعوية والتعليمية في موسم حج هذا العام من خلال نشر المطبوعات بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية والنصح؛ من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج المختلفة والنوعية في التوعية والإرشاد التي تقوم على ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعةً بواسطة المترجمين، وترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية.. كما تقوم عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم"، بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة.