رئاسة الحرمين تمكن المرأة من العمل في منظومتها.. مواكبةً لرؤية 2030



وحققت مشاركة المرأة في أعمال وفعاليات مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود مؤخرًا؛ تفاعلًا وتأثيرًا كبيرًا في أروقة المؤتمر؛ كونه الوفد الأكبر من نوعه في تاريخ الرئاسة، وفي مشاركة غير مسبوقة عالية المستوى، عكست المتغيرات التاريخية التي شهدتها الرئاسة لتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين، وهي المشاركة التي جاءت بتوجيه من الرئيس العام.