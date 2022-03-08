رئاسة الحرمين تمكن المرأة من العمل في منظومتها.. مواكبةً لرؤية 2030

تعتز رئاسة الحرمين الشريفين مع الرؤية ٢٠٣٠ بدورها في مجال تمكين المرأة من المناصب القيادية والمتوسطة بعد إعلان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس عن تعيين مساعدتين للرئيس في رئاسة الحرمين العام الماضي في أكبر هيكلة وتوجه مؤخرًا بتعيين الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي؛ وهو المنصب الأول من نوعه في تاريخ وكالة المسجد النبوي.
وتؤمن رئاسة الحرمين في رسالتها بضرورة تمكين المرأة؛ مواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وسابقت عجلة الزمن التطويرية لزيادة الإنتاجية في العمل المؤسسي للرئاسة.
وفي اليوم العالمي للمرأة يمكن التأكيد على أن الرئاسة وضعت نصب أعينها رؤية ٢٠٣٠ ورؤية الرئاسة ٢٠٢٤ للتطوير والتجديد؛ لفتح آفاق جديدة للمرأة لضخ الدماء والتطوير المستمر وتمكين المرأة والتقانة والرقمنة، بالإضافة إلى مواكبة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.
وللمرأة السعودية قصة نجاح تم روايته بعض منه للعالم والآخر مازال يحتاج لإبراز حيث اتجهت الرئاسة بقوة بعد إعادة هيكلة القطاع النسائي في الرئاسة بالكامل، لتمكين المرأة وفق منطلقات الرؤية المباركة.
وأثبتت الكوادر النسائية العاملة بالحرمين الشريفين دورها الفاعل في خدمة القاصدات عبر العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تجويد منظومة العمل النسائية.
وبرزت أدوارها تجاه خدمة ضيوف الرحمن، ودعمت الرئاسة للمبادرات النسائية المعززة لجهود تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين، وانطلاقًا من كونها ركيزة أساسية لنهضة المجتمع.
وحققت مشاركة المرأة في أعمال وفعاليات مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود مؤخرًا؛ تفاعلًا وتأثيرًا كبيرًا في أروقة المؤتمر؛ كونه الوفد الأكبر من نوعه في تاريخ الرئاسة، وفي مشاركة غير مسبوقة عالية المستوى، عكست المتغيرات التاريخية التي شهدتها الرئاسة لتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين، وهي المشاركة التي جاءت بتوجيه من الرئيس العام.
وشهدت هيكلة الرئاسة إنشاء أكثر من 25 وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.
ومن أهداف إنشاء الوكالات التخصصية وفقًا لما قاله الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: دعم مسيرة التطوير وتسخير القدرات، ومزيد من تمكين المرأة لخدمة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطبيق أحدث التجارب الإدارية لمزيد من الجودة وتسخير الذكاء الاصطناعي ووسائل التقنية الحديثة.
وقال الشيخ السديس: إن تمكين المرأة السعودية هو خدمة للحجاج والمعتمرين وقاصدات الحرمين الشريفين، وخطوة إيجابية غير مسبوقة؛ حيث نجحت الوكالة التطويرية النسائية بالاضطلاع بمهماتها ومسؤولياتها.
وحرصت الرئاسة على تمكين المرأة المؤهلة علميًا وعمليًا في خدمة الحرمين الشريفين، التي كانت نقلة نوعية تجسد مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية، وتعكس ريادة القيادة الرشيدة في التمكين الوسطي لتقديم أرقى الخدمات للقاصدات وفق الضوابط الشرعية.
وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإصلاحات التشريعية التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتمكين المرأة، معربًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ لدعمهما تمكين المرأة التي تمضي بخطى حثيثة إلى تفعيل الإصلاحات التشريعية، وتمكينها في الحرمين الشريفين، ودورها في خدمة قاصدات بيت الله الحرام ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك في العديد من المجالات الدعوية وفق الضوابط الشرعية.
وأشار الرئيس العام إلى أن الرئاسة تواصل تحقيق الإنجازات والخدمات والمبادرات والدراسات النسائية بمختلف المجالات الفكرية والعلمية والتوجيهية والإرشادية والتقنية واللغات والترجمة بما يتواءم مع أهداف رؤية الرئاسة "2024" المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية "2030" والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.