رئاسة الحرمين تنشر إحصائيات الأعمال والجهات التطوعية النسائية خلال رمضان

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، إحصائيات الأعمال والجهات التطوعية النسائية في المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك لعام 1443هـ حيث بلغ عدد الجهات التطوعية 14 جهة.
وأشارت رئاسة الحرمين في إحصائية إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الأعمال التطوعية بلغ 1771695 مستفيدًا.
وأوضحت أن عدد المتطوعات من سواعد الصحة بلغ 38 متطوعة، وأن عدد المتطوعات من ساعد بلغ 13 متطوعة، فيما بلغ عدد المتطوعات من أركان للتوعية والبحث والإنقاذ 26 متطوعة.
كما بلغ عدد المتطوعات من كلية الحرم تسع متطوعات، وعدد المتطوعات من جمعية السلام 26 متطوعة، وعدد المتطوعات من جامعة جدة 36 متطوعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المتطوعات من رفقاء الحسناء بلغ 90 متطوعة، ومن بادر 14 متطوعة، ومن فريق التعليم التطوعي 165 متطوعة.
وبلغ عدد المتطوعات من معهد الحرم المكي 42 متطوعة، ومن جمعية زمزم 37 متطوعة، ومن سفراء التطوع 42، ومن وقف الفالحين 16، ومن فتيات مكة 72 متطوعة .