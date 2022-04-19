رئاسة الحرمين تنشر إحصائيات الأعمال والجهات التطوعية النسائية خلال رمضان

وبلغ عدد المتطوعات من معهد الحرم المكي 42 متطوعة، ومن جمعية زمزم 37 متطوعة، ومن سفراء التطوع 42، ومن وقف الفالحين 16، ومن فتيات مكة 72 متطوعة .