رئاسة الحرمين تنفذ صيانة 1500 دولاب مخصص للمصاحف

وأردف: قامت الإدارة بصيانة أكثر من 1500 دولاب وفق الإجراءات المعتمدة، ويقوم بتنفيذ هذه الأعمال عبر فريق فني مختص، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وإن العمل مستمر على مدار الساعة لمتابعتها إذا حصلت أي ملاحظات وقتية.