"رئاسة الحرمين" تنهي استعداداتها لاستقبال الحُجاج والمصلين في أول جمعة من ذي الحجة

ورفعت كامل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتجهيز أكثر من 5000 عربة عادية و1800 عربة كهربائية لمحتاجيها من الحجاج؛ لتسهيل عملية تنقل ضيوف الرحمن من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، حيث يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام، هي: مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة، ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلم الكهربائي لباب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية، وكذلك المسعى الدور الأول لعربات السعي فقط، ويمكن الوصول إليه عن طريق سلالم الأرقم باب 16، كما يمكن توزيع العربات المجانية عبر ثلاث نقاط خارجية، وهي: الساحة الشرقية باب علي رضي الله عنه، والساحة الجنوبية بجوار وقف الملك عبدالعزيز رحمه الله، والساحة الغربية بجوار جسر الشبيكة.