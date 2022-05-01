رئاسة الحرمين: توزيع أكثر من 50 ألف نسخة من القرآن خلال رمضان

وأضاف أن عدد المصاحف التي سحبت من الدواليب الموجودة داخل المسجد الحرام منذ مطلع الشهر وحتى اليوم التاسع والعشرين، بلغ أكثر من "100" ألف مصحف غير طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وبعض هذه النسخ أيضًا فُقدت بعض الصفحات منها، كما تقوم الإدارة بعدد من الجولات الرقابية؛ حيث بلغت "2000" جولة رقابية خلال شهر رمضان للتأكد من صحة هذه النسخ ليجد قاصدوا المسجد الحرام الطبعة الصحيحة والمعتمدة، فبعضهم يقرأ القرآن الكريم ولا يوجد لديه علم بالأخطاء الموجودة أو صحة وسلامة النسخ.