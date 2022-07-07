رئاسة الحرمين توفر تطبيق "لوامع الأذكار"

وأوضح مدير مشروع التطبيق المهندس محمد اللهيبي أن التطبيق يجمع الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة.