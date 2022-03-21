رئاسة الحرمين توفر 8 تطبيقات لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

وأضاف: هناك 500 درس ومحاضرة علمية يشارك فيها ثمانية من هيئة كبار العلماء وترجمة خطبة الجمعة إلى 10 لغات حية وتخصيص 147 بابًا موزعة على كامل محيط الحرم المكي الشريف مع توفير 180 ألف ساعة تطوع لـ1500 متطوع لخدمة ضيوف الرحمن.