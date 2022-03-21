رئاسة الحرمين توفر 8 تطبيقات لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الحرمين الشريفين والمسجد النبوي الشريف هاني حسني حيدر أنه تم توفير ثمانية تطبيقات تخدم ضيوف الرحمن، بمشاركة الذكاء الاصطناعي من روبرتات لتعقيم وتوزيع المياه والتعقيم والافتاء، وذلك خلال المؤتمر الإعلامي لشرح خطة رئاسة الحرمين لشهر رمضان.
وقال المتحدث: تم تخصيص صحن المطاف للطائفين وتحديد مصليات خاصة لأداء ركعتي الطواف.
وأكد على زوار بيت الله ضرورة ارتداء الكمامات واتباع التعليمات ومراقبة الأطفال وعدم التدافع.
وأضاف: هناك 500 درس ومحاضرة علمية يشارك فيها ثمانية من هيئة كبار العلماء وترجمة خطبة الجمعة إلى 10 لغات حية وتخصيص 147 بابًا موزعة على كامل محيط الحرم المكي الشريف مع توفير 180 ألف ساعة تطوع لـ1500 متطوع لخدمة ضيوف الرحمن.