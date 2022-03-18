رئاسة الحرمين توقّع مذكرة تعاون مع "سنن التعليم"

وتضمنت الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد، ورئيس مجلس إدارة شركة سنن للتعليم عمر بن عبدالعزيز السياري، الإسهام في تقديم الاستشارات وإقامة برامج حفظ السنة النبوية والدورات والدبلومات وصناعة المحتوى العلمي ورفع المستوى العلمي للمستفيدين من الرئاسة.