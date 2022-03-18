رئاسة الحرمين توقّع مذكرة تعاون مع "سنن التعليم"

وقّعت وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية برئاسة شؤون الحرمين، بالتعاون مع الإدارة العامة للاتفاقيات والشراكات المجتمعية، أمس، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية مع شركة سنن للتعليم، بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد، ورئيس مجلس إدارة شركة سنن للتعليم عمر بن عبدالعزيز السياري، الإسهام في تقديم الاستشارات وإقامة برامج حفظ السنة النبوية والدورات والدبلومات وصناعة المحتوى العلمي ورفع المستوى العلمي للمستفيدين من الرئاسة.