"رئاسة الحرمين" و"أمن الحج" تبحثان الخطة التشغيلية بالمسجد الحرام خلال رمضان

وحضر الاجتماع من الرئاسة كل من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، ومساعده الشيخ ماجد بن صالح السعيدي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ووكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، والمدير العام للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس فارس بن فايز ملا، ومن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد محمد بن سعد السهيمي قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والعقيد عطيه حامد الغامدي قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة، والمقدم محمد بن بلال الزهراني مدير غرفة المراقبة التلفزيونية الموحدة بالمسجد الحرام.