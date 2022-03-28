"رئاسة الحرمين" و"أمن الحج" تبحثان الخطة التشغيلية بالمسجد الحرام خلال رمضان

بحث مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ومساعده العميد دكتور فواز بن عبدالله المتيهي، وعدد من القيادات بالرئاسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، استعدادات الجهتَيْن خلال موسم رمضان والمستجدات والتطورات، ومناقشة الخطة التشغيلية لاستقبال المصلين والمعتمرين.
وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال الاجتماع تفويج المصلين للمصليات المحددة في مواقع المسجد الحرام كافة، والمعتمرين من صحن المطاف إلى الأدوار العلوية للمسعى، بما يحقق توزيع الكثافات على الأدوار، ويحقق انسيابية الحركة. كما تم التطرق إلى آلية حركة عربات الخدمات، خاصة بعد إتاحة سُفَر الإفطار.
وقدم الدكتور "المحيميد" خلال اللقاء شكره للواء البسامي لتضافر جهود رجال الأمن والجهات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام، لافتًا إلى أن هذه الخطة تعد امتدادًا للتعاون السابق والخطط المتبعة التي توفر السكينة والطمأنينة في نفوس زائري وقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- في خدمة المسجد الحرام.
ومن جهته، أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أهمية استمرار وتعزيز التعاون فيما يخدم ضيوف الرحمن.
وحضر الاجتماع من الرئاسة كل من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، ومساعده الشيخ ماجد بن صالح السعيدي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ووكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، والمدير العام للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس فارس بن فايز ملا، ومن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد محمد بن سعد السهيمي قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والعقيد عطيه حامد الغامدي قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة، والمقدم محمد بن بلال الزهراني مدير غرفة المراقبة التلفزيونية الموحدة بالمسجد الحرام.