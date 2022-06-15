"رئاسة الحرمين والأوقاف" توقعان اتفاقيتين لإنشاء ضيافة للأطفال والتنقل بالمسجد النبوي

وأضاف السديس، لم يكن مستغرباً أن تتبنى رئاسة الحرمين الشريفين مشروع استحداث أول دور رعاية لضيافة للأطفال في المسجد النبوي؛ على غرار ما يتم العمل فيه في المؤسسات والمنظومات النموذجية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال كون مشروع دار ضيافة الأطفال النموذجي يعد من المشاريع النوعية ومن أهم المكاسب الاستراتيجية لمبادرات الرئاسة النوعية للمحافظة على مستوى الجودة والموثوقية لها.