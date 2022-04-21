رئاسة المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين في العشر الأواخر

وضمن مستهدفات خطة الوكالة خلال العشر الأواخر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الوصول لطاقة تشغيلية تصل لمليون زائر ومصلٍّ في اليوم, وخدمة (10) آلاف مستفيد في خدمة التنقل, وتسهيل دخول (50) ألف زائر لباب السلام، حيث خصصت الوكالة لجاناً للوقوف على خدمات المعتكفين في المسجد النبوي، وتهيئة المواقع المخصصة لهم والوقوف على أعمال النظافة والتعقيم والتعطير ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.