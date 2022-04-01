رئاسة المسجد النبوي: عودة الصلاة في الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين

وهيأت الوكالة المسجد النبوي وسطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين لتُمكنهم من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة وسكينة، مبينة أن الزيارة متاحة لعموم الزوار من جوار المرفق رقم 205 وصولًا لباب السلام والخروج من باب البقيع، أما فترة بعد الظهر وبعد التراويح للرجال بكامل الطاقة المتاحة للروضة ونقطة الفرز والتجمع مقابل باب 38، والدخول من باب 40، والخروج من باب جبريل. وتم تخصيص الزيارة للنساء في الفترة الصباحية بكامل طاقة الروضة الشريفة التي تتسع إلى 450 زائرة في الفوج الواحد والوصول عبر نقطة التجمع أمام باب 24 شمالًا وباب 37 شرقًا وجنوبًا، مبينة أن إجمالي عدد التفويجات للصلاة في الروضة الشريفة 35 تفويجة، وعدد المصلين 16.000 ألف مصلٍ ومصلية يوميًا، داعية الجميع إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد تلافيًا للازدحام على نقاط الفرز.