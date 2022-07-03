"رئاسة الهيئات" تبدأ مشروعها البحثي للتميّز في الأداء الحكومي بموسم الحج والعمرة والزيارة

ويركِّز المشروع في الاستطلاع على نواحي إنتاجية موظّف الرئاسة العامة، بالإضافة إلى البنى التحتية لمراكز الرئاسة العامة المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنافذ الحدودية والمواقيت، كما يستطلع المشروع عن الخدمات الإلكترونية والرقمية "سلع ومنتجات" المقدمة من الرئاسة العامة وقنوات التواصل مع الرئاسة العامة، بما يعود بالنفع والفائدة في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الرئاسة المقدمة لضيوف الرحمن، وتماشياً مع خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمة بأعلى مستويات الجودة.