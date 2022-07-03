"رئاسة الهيئات" تبدأ مشروعها البحثي للتميّز في الأداء الحكومي بموسم الحج والعمرة والزيارة

بدأت وكالة التخطيط والتطوير ممثلةً بمركز البحوث والدراسات في المشروع البحثي لموسم حج هذا العام بعنوان "تحقيق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتميّز في الأداء الحكومي في موسم الحج والعمرة والزيارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020".
ويعمل المشروع على استطلاع آراء عينة من الحُجاج "ضيوف المراكز الميدانية والتوعوية" وقياس رضاهم في عدد من النواحي وصولاً إلى معرفة مدى ما وصلت إليه الرئاسة لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وفق معايير برنامج التحول الوطني 2020 أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويركِّز المشروع في الاستطلاع على نواحي إنتاجية موظّف الرئاسة العامة، بالإضافة إلى البنى التحتية لمراكز الرئاسة العامة المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنافذ الحدودية والمواقيت، كما يستطلع المشروع عن الخدمات الإلكترونية والرقمية "سلع ومنتجات" المقدمة من الرئاسة العامة وقنوات التواصل مع الرئاسة العامة، بما يعود بالنفع والفائدة في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الرئاسة المقدمة لضيوف الرحمن، وتماشياً مع خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمة بأعلى مستويات الجودة.
وتأتي هذه الدراسة بدعم ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.