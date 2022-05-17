رئاسة الهيئات تستهدف ١٣ مليون مستفيد.. وتُحقق ٥٣ مليون مشاهدة لموادها التوعوية

أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقريرها السنوي الذي يعرض أعمال وبرامج الرئاسة العامة المنفذة للعام المالي ٢٠٢١م في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتوجيهية المنفذة، بلغ أكثر من ١٣ مليون مستفيد، من أكثر من ٩٠٧٠٠٠ نشاط، تمثلت في: (الزيارات، والكلمات التوعوية، والتوجيهية، واللقاءات، والمصليات المتنقلة، والمعارض، وورش العمل التوعوية والتوجيهية)، وغيرها من البرامج التي تهدف الرئاسة العامة منها إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الوسطية والاعتدال، وحماية الفكر من الانحرافات، وتعزيز الانتماء والولاء الوطني، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية.
واستعرض التقرير جانب النشر والتوعية الرقمية؛ حيث بلغ معدل النشر أكثر من مليون و١٠٠ ألف مادة توعوية، تم نشرها ضمن مواد الحملات التي أطلقتها الرئاسة العامة مثل حملة "الخوارج شرار الخلق"، وحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"، وحملة "مكارم الأخلاق"، وحملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"؛ حيث حظيت بما يزيد على ٥٣ مليون مشاهدة.
وكشف التقرير أن الرئاسة العامة قامت بأكثر من مليون و300 ألف جولة ميدانية موزعة على فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
وفي مجال البلاغات الواردة للرئاسة؛ أوضح التقرير أن الرئاسة العامة تعاملت مع عدد من البلاغات بمعالجتها بالنصح والتوجيه، أو إحالتها للجهات حسب الاختصاص في مجالات مكافحة جرائم المعلومات، ومكافحة الابتزاز، ومكافحة السحر والشعوذة وغيرها.
وعرض التقرير إنجازات الرئاسة العامة في مجال الأمن الفكري؛ حيث حرصت الرئاسة العامة على تطوير واستحداث برامج جديدة لرفع مستوى الوعي في الجوانب الفكرية، ونفّذت العديد من المحاضرات واللقاءات العلمية والزيارات وورش العمل، استفاد منها أكثر من ٢٠٠ ألف شخص.
وفي مجال الحج والعمرة والزيارة، تشرفت الرئاسة العامة بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وفق اختصاصاتها النظامية، وتوافقًا مع تطلعات ولاة الأمر؛ فتم توزيع أكثر من ٥٤٩ ألف بطاقة تعريف بمنصة الحج والعمرة والزيارة ونشر ١١٦ لوحة توجيهية، وتفعيل ٨ أجهزة (WIFI) للبث التفاعلي، كما تم تقديم خدمة التوعية التفاعلية في مركزي البقيع والشهداء ومحطة القطار (سار) بالمدينة المنورة، وصالة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
وأشار التقرير إلى أعمال وإنجازات المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، الذي نظمته الرئاسة العامة؛ حيث افتتحت أعمال المؤتمر بحضور أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، واستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، نوقش فيها 42 بحثًا علميًّا و7 ورقات عمل قُدمت في 7 جلسات علمية، وخلص المؤتمر إلى ٢٨ توصية.
وفي إطار تنمية الموارد البشرية، ذكر التقرير جهود الرئاسة العامة في سعيها إلى رفع درجة المؤشر العام في منصة التزام التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز كوادرها عبر تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرئاسة العامة؛ فقد تم إلحاق ٣٥٩٠ موظفًا بـ١٩٨ برنامجًا تدريبيًّا داخل الرئاسة العامة وخارجها، كما قامت الرئاسة العامة بإيفاد وابتعاث ١٣ موظفًا في برامج الدراسات العليا.
وبيّن التقرير حرص الرئاسة العامة في مجال تقنية المعلومات وتحسين تجربة المستفيد، والتكامل مع الجهات الحكومية بالربط مع 5 منصات حكومية، كما عملت الرئاسة العامة على تسريع تنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وتقديم الخدمات والدعم الفني في منظومتها الرقمية للمستفيدين من منسوبيها وغيرهم؛ إذ أنجزت الرئاسة ٣٤٢.٦٩٩ خدمة إلكترونية من خلال البوابة الداخلية، كما تم تدريب ١٠٠٠ موظف على الخدمات الرقمية الجديدة، وإقامة ٢٣ ورشة عمل تتمحور حول التحول الرقمي وعمل البنية المؤسسية وغيرها.
وتأتي هذه الجهود بمتابعة وتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقوم الرئاسة العامة بأعمالها وفق اختصاصها ومسؤوليتها لتحقق المستهدفات المطلوبة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.