رئاسة الهيئات تستهدف ١٣ مليون مستفيد.. وتُحقق ٥٣ مليون مشاهدة لموادها التوعوية

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتوجيهية المنفذة، بلغ أكثر من ١٣ مليون مستفيد، من أكثر من ٩٠٧٠٠٠ نشاط، تمثلت في: (الزيارات، والكلمات التوعوية، والتوجيهية، واللقاءات، والمصليات المتنقلة، والمعارض، وورش العمل التوعوية والتوجيهية)، وغيرها من البرامج التي تهدف الرئاسة العامة منها إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الوسطية والاعتدال، وحماية الفكر من الانحرافات، وتعزيز الانتماء والولاء الوطني، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية.