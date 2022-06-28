رئاسة شؤون الحرمين تجهز 25 ألف حافظة لماء زمزم

وأكد مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أنه يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لجميع المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام، ويشرف عليها (13) مشرفا للتأكد من تطبيق جميع برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في مغسلتين إحداهما في قبو توسعة الملك عبدالله، والأخرى بالدور الأرضي بجانب باب (64)، ثم توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات وذلك حرصاً على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.