"رئاسة شؤون الحرمين" تستنكر التصريحات والرسومات المسيئة للرسول الكريم

وتفصيلاً، أكد بيان الرئاسة أن مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان، وإن من قاموا بمثل هذا الفعل لم يقرؤوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو خير من وطئ الثرى، ونور البشرية صلى الله عليه وسلم، والرحمة المهداة للعالمين.