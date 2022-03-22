رئاسة شؤون الحرمين تفعّل برنامج "طفلك معنا بأمان"

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير، اليوم، برنامج "طفلك معنا بأمان" لاستقبال أطفال المعتمرين والزوّار وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام.