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رئاسة شؤون الحرمين تفعّل برنامج "طفلك معنا بأمان"

لاستقبال أطفال المعتمرين وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم
رئاسة شؤون الحرمين تفعّل برنامج "طفلك معنا بأمان"

رئاسة شؤون الحرمين تفعّل برنامج "طفلك معنا بأمان"

سبق
سبق

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير، اليوم، برنامج "طفلك معنا بأمان" لاستقبال أطفال المعتمرين والزوّار وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن وكالة الخدمات الاجتماعية تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لأجلهم والقيم الاجتماعية.

ولفت الانتباه إلى أن إدارة خدمة الزائر الصغير تحرص على الاهتمام بخدمة الأطفال، وتقديم جميع الخدمات لهم والاهتمام بهم وتوزيع أساور بمختلف مواقع المسجد الحرام لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لهم وتذليل الصعوبات كافة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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