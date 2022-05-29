رئاسة شؤون الحرمين: توجيه وإرشاد السائلين على مدار الساعة بالمسجد الحرام

وتقدم الرئاسةُ العديدَ من البرامج النوعية منها (فوائد وعبر، واسألني، ونرشدكم بلغتكم، وعمرتي)، كما تقوم بالتنسيق مع أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام؛ لإقامة البرامج العلمية التابعة للإدارات التوجيهية، ونشر المطبوعات عن طريق الباركود، وتنسيق المحاضرات الفقهية والتوجيهية، وتصميم ونشر المحتويات الإرشادية والتوعوية عبر الشاشات، وكذلك الإرشاد والتوجيه وتوعية زوار المسجد الحرام والمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى؛ وذلك بتوزيع المشايخ في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام وفي الصفا والمروة؛ للإجابة على أسئلة الزوار والمعتمرين، عبر ما يقارب (10) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (4) مكاتب للرد على السائلين هاتفيًّا يقوم عليها (62) شيخًا مشاركًا وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.