رئيسة مجلس النواب البحريني: العلاقات السعودية-البحرينية مثالٌ رائد يُحتذى به في العلاقات بين الأشقاء

أكدت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى المملكة العربية السعودية، مشيدة بحفاوة استقبال أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- له اليوم في قصره بالرياض.

وقالت في تصريح لها إن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمملكة تُشكِّل إضافة جديدة لمسار التعاون المشترك، والبناء على العلاقات الوطيدة والاستثنائية، ارتكازًا على ما يجمع بين قيادتَيْ وشعبَيْ البلدَيْن من ثوابت ورؤى واحدة، تعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة جذورها في التاريخ.

وثمَّنت الجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وأخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في سبيل تقدُّم وتطوُّر العلاقات التاريخية الوطيدة، وتعزيز التكامل الثنائي الرفيع، وتجسيد الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكتين.. مشيدة بما يحققه مجلس التنسيق السعودي-البحريني برئاسة سموهما، الرامي لتوطيد أُطر التشاور والتنسيق، والبناء على ما تحقق من منجزات وفقًا للرؤى المشتركة، وبما يصب في صالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني أن العلاقات بين البلدَيْن تتفرد بالعديد من المميزات والخصائص المهمة، بما يجعلها أنموذجًا يُحتذى به في العلاقات بين الأشقاء.

واستعرضت في ختام تصريحها ما تشهده العلاقات بين البلدَيْن على الصعيد السياسي من توافق وتنسيق على قدر كبير في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك، إلى جانب الشراكة المستمرة في البرامج الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى التنسيق في إطار العمل الدولي والعربي والخليجي المشترك.