رئيسة محكمة التحكيم الدولية: المملكة من أهم الدول المؤثرة اقتصادياً في العالم

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) سيف بن عبدالله التركي، مع رئيسة محكمة التحكيم الدولية كلوديا سالمون، أهم القضايا الدولية ودور المحكمة في معالجتها وخاصة بالمملكة، واستعراض آخر التطورات والمستجدات في التحكيم الدولي لدى محكمة التحكيم الدولية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والخبرات في التحكيم الدولي والطرق البديلة للفصل في المنازعات والتعريف بالمهارات والخبرات لتعزيز تجنب النزاعات.