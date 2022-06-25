رئيس أرامكو يتوّج الفائزين بمسابقة "اقرأ" في نسختها السابعة

فيما شهد الحفل كلمة ضيف شرف الحفل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، التي حملت عنوانًا حتى لا تُصاب بأقسى أنواع الحرمان، حيث ربط بين الغوص في عالم الكتب والحديث عن الكتاب الذي يعدّ شاقًا وشائقًا ونتاجًا معظّمًا وصديقًا مكرّمًا، تصدّر مكانًا واسعًا من مساحة تفكير علماء العرب وفلاسفتهم وشعرائهم وأدبائهم، مستشهدًا بما قاله الأديب الأسكتلندي، آرثر كونان دويل إنّ "حبّ الكتب والقراءة من بين أعظم النعم والعطايا الإلهية لنا"، لا يدركها إلا من عاشها، وحُرم منها من شُغل بغيرها، مختتمًا حديثه بقوله جازمًا أنّ الحرمان أصناف وأنواع، لكنّ أشد أنواعه ألمًا وإنكارها ضررًا الحرمان من متعة القراءة.