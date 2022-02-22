رئيس "إتقان العقارية": ذكرى يوم التأسيس تجسد قصة بطولات يفخر بها كل مواطن سعودي

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مؤكدًا أن هذه الذكرى تجسد قصة البطولات التي يفخر بها كل مواطن سعودي في بناء وتأسيس هذا الكيان الشامخ الذي يتفيأ ظلاله المسلمون بالعالم .

وقال عبدالعزيز الرشيد في تصريح صحفي تزامنًا مع ذكرى يوم التأسيس إنَّ هذه الذكرى وهي تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود ــ رحمه الله تعالى ــ، تجسد النقلة التي أسهمت في تحول الجزيرة العربية من ساحة للصراعات والفتن إلى بناء دولة تمتد على مدى ثلاثة قرون تنقل الجزيرة إلى وجهة عالمية في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بفضل التأسيس والذي سار على نهجه حكام الدولة السعودية في مراحلها الثلاث.

وبيّن "الرشيد" أن الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية مفخرة للجميع ويستوجب معه المضي قدمًا في المحافظة على أمن ومقدرات الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن المملكة ولله الحمد تسير وفق رؤية واضحة جعلت منها محط أنظار العالم بفضل توجيهات قائد مسيرة النماء والعطاء في بلادنا سيدي خادم الحرمين الشريفين، ثم بفضل المتابعة المستمرة والدؤوبة من عراب رؤية المملكة 2030 الأمير الملهم محمد بن سلمان الذي يواصل لبناء وطن طموح ورسم خريطة لمستقبله الزاهر .

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية تصريحه بسؤال الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا وأن يديم أمنها ورقيها وتقدمها في ظل القيادة الحكيمة، كما سأل الله أن يصرف عنها الوباء .