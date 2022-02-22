رئيس الأركان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود.

وأكد أن هذا اليوم يزيدنا اعتزازًا بجذورنا العريقة.. ووحدتنا العميقة، وتاريخنا الذي نباهي به الخليقة، وارتباط شعب هذه الأرض الوثيق بقيادة وحكام هذه الدولة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون في عاصمتها الدرعية، التي كانت ولا زالت شامخة بدستورها العظيم القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وشدد على أنَّ ذكرى يوم التأسيس تُعتبر فرصة سانحة للفخر براية الأمجاد التي سطرت تاريخًا كُتب بالعز والشهامة بأصول راسخة بيد أسرة مباركة حملت تلك الراية الخفاقة على مدى ثلاثة قرون، ليعلم العالم عراقة تاريخ هذه الدولة المباركة وعمقها السياسي والثقافي والحضاري الذي أكمل بحمد الله أكثر من 300 عام، أسهمت في نشر الاستقرار والاستقلال السياسي وعدم التبعية لأي نفوذ عاشت فيه الكثير من دول المنطقة.

وأكد "الرويلي" أن أبناء القوات المسلّحة يفاخرون ويعتزون بهذه الذكرى الغالية ليوم التأسيس؛ لما لها من معان يستذكرون فيها بطولات سطَّر فيها أسلافهم أروع الملاحم في مسيرة التأسيس مع أئمة وملوك هذه الدولة العريقة، وكتبوا صفحات مشرقة في تاريخ الدولة السعودية ليسير عليها من ينتسب للقوات المسلّحة في الدفاع عن هذا الوطن الغالي.