رئيس الإذاعة والتلفزيون لـ"سبق": قريبًا سنطلق استراتيجية الهيئة.. ستحدد توجهنا المستقبلي أين نسير وكيف سنكون

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، عن قرب إطلاق استراتيجية الهيئة وإعلانها بعد الموافقات الرسمية.
وأكد "الحارثي" لـ"سبق" أن استراتيجية الهيئة مهمة جدًّا من ناحية توجهنا المستقبلي أين نسير وكيف سنكون؟ مشيرًا إلى أن أي مؤسسة أو جهاز يسير دون استراتيجية؛ يكون عُرضة للاجتهادات وأحيانًا لقرارات واجتهادات أفراد.
وأضاف "الحارثي" على هامش حفل إطلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون ليلة أمس بمقر الهيئة في الرياض أكبر دورة برامجية في تاريخها خلال شهر رمضان المبارك، ضمت أكثر من 28 عملًا متنوعًا على جميع قنواتها ومنصاتها المختلفة: "عندما تكون هناك استراتيجية واضحة ومبنية؛ تصبح هناك رؤية طريق ممتدة وواضحة؛ وبالتالي فتَغَير الأشخاص لا يُغَيّر المسار، وكل من يأتي لديه استراتيجية ملتزم بها ليكمل المسيرة ويبني على من سبقه وهذا شيء إيجابي وصحيح".
وأوضح "الحارثي" أن استراتيجية الهيئة بُنِيت من فريق منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، واستفدنا بخبرات استشارية تملك الخبرة والاستشارات الدولية والعالمية؛ ولكن المطبخ الحقيقي كان من منسوبي الهيئة.
وعن موعد إطلاق الاستراتيجية، رد "الحارثي": "أكملنا الاستعدادات، وهناك إجراءات لأخذ الموافقات، وسوف تعلن بعد الموافقات الرسمية".
وكشف الرئيس التنفيذي عن شراكات نوعية من شأنها إثراء الدورة البرامجية؛ حيث أعلن عن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق أكبر برنامج مسابقات لتلاوة القرآن الكريم والأذان، الذي سيُبث في رمضان هذا العام، الذي شهد مشاركة 40 ألف متسابق في التصفيات الأولية للمسابق، مقدمًا شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي كان خلف هذه الفكرة، بالإضافة إلى شراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر برنامج "إنسان"، وشراكة لتفعيل ميدياثون المحتوى الإعلامي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاص بالهيئة، الذي تم الإعلان في شهر نوفمبر الماضي.
وبيّن "الحارثي" أن مثل هذه الشراكات تأتي للتكامل مع الجهات الوطنية؛ تدعيمًا لتعزيز المحتوى المحلي ودعمه بالتنوع الذي يعكس رغبات المجتمع بناء على تطلعاته ومراحل التغيير التي نعيشها، وسدًّا للفجوة التي تَشكلت بغياب المحتوى الذي يخاطب الاهتمامات المحلية وفق الثقافة السعودية وخصوصية المجتمع.
وبيّن أن الهيئة -سعيًا للاستفادة من التجارب السابقة- افتتحت بالتزامن مع الحفل، موقع استقبال المقترحات لشهر رمضان عام 2023، ليكون رافدًا مهمًّا ويتيح الفرصة للخروج بأعمال مميزة تواصل مسيرة النجاح.
وتأتي هذه الباقة البرامجية الجديدة استمرارًا لما حققه التلفزيون السعودي من نجاحات في العامين الماضيين، وحرصًا على تقديم محتوى نوعي منافس ويناسب جميع الفئات، ويلبي كل الأذواق، ويراعي روحانية الشهر الفضيل وخصوصية المجتمع السعودي.