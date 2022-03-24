رئيس الإذاعة والتلفزيون لـ"سبق": قريبًا سنطلق استراتيجية الهيئة.. ستحدد توجهنا المستقبلي أين نسير وكيف سنكون

وكشف الرئيس التنفيذي عن شراكات نوعية من شأنها إثراء الدورة البرامجية؛ حيث أعلن عن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق أكبر برنامج مسابقات لتلاوة القرآن الكريم والأذان، الذي سيُبث في رمضان هذا العام، الذي شهد مشاركة 40 ألف متسابق في التصفيات الأولية للمسابق، مقدمًا شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي كان خلف هذه الفكرة، بالإضافة إلى شراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر برنامج "إنسان"، وشراكة لتفعيل ميدياثون المحتوى الإعلامي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاص بالهيئة، الذي تم الإعلان في شهر نوفمبر الماضي.