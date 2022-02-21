رئيس الإكوادور يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

استقبل الرئيس جييرمو لاسو، رئيس جمهورية الإكوادور، في القصر الرئاسي بالعاصمة كيتو، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

ونقل "الجبير" -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب جمهورية الإكوادور، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وشهد الاستقبالُ استعراضَ أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

حضر الاستقبال وزير خارجية جمهورية الإكوادور خوان كارلوس هولوغوين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الإكوادور غير مقيم علي بن عبدالله باهيثم.