رئيس الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية: برنامج الملك لتفطير الصائمين أسهم في مساعدة الأسر المحتاجة

أعرب رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فاتحو؛ عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي قدّمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مقدونيا الشمالية الذي أسهم في مساعدة الكثير من الأسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك.