رئيس "البرلمان العربي": التعاون السعودي المصري الأردني صمام أمن واستقرار للمنطقة

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بنتائج مباحثات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ستسهم بشكل كبير في تعزيز التضامن العربي والإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا والتحديات، قبيل القمة العربية الأمريكية المرتقبة في 16 يوليو المقبل.