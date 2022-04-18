رئيس البريد يتوج قطاع "الميل الأخير" ببطولة سبل 2022 لكرة القدم

توج رئيس مؤسسة البريد السعودي سبل المهندس آنف أبانمي، فريق قطاع الميل الأخير بلقب بطولة سبل لكرة القدم الأولى 2022، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق قطاع رأس المال البشري بنتيجة 1/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد 17 أبريل 2022 في مدينة الرياض.
وتفصيلاً، استطاع فريق قطاع الميل الأخير تحقيق لقب البطولة في نسختها الثانية والذي شهد مشاركة 11 فريقاً من مختلف القطاعات والإدارات البريدية على مستوى المملكة.
وفي نهاية اللقاء، قام المهندس آنف أبانمي، رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بتسليم فريق قطاع الميل الأخير كأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما تم تسليم صاحب المركز الثاني فريق قطاع رأس المال البشري الميداليات الفضية، وتسليم فريق قطاع المراجعة الداخلية والعمليات صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية، بالإضافة إلى تسليم الجوائز الفردية، والتي تمثلت في حصول كل من اللاعب مروان الحيدري على جائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب نواف الرسن على لقب هداف البطولة، واللاعب عبدالرحمن عسيري على جائزة أفضل حارس .
وشهد النهائي حضور عدد من القيادات البريدية وجماهير غفيرة بالإضافة إلى نجوم المنتخب السعودي سابقاً محيسن الجمعان وسعود الحماد وعبدالله الوأكد وعمر الغامدي وسعد الحارثي وعبده عطيف ومن نجوم الإعلام الرياضي عبدالعزيز البكر وسامي الحريري.