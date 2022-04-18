رئيس البريد يتوج قطاع "الميل الأخير" ببطولة سبل 2022 لكرة القدم

وفي نهاية اللقاء، قام المهندس آنف أبانمي، رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بتسليم فريق قطاع الميل الأخير كأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما تم تسليم صاحب المركز الثاني فريق قطاع رأس المال البشري الميداليات الفضية، وتسليم فريق قطاع المراجعة الداخلية والعمليات صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية، بالإضافة إلى تسليم الجوائز الفردية، والتي تمثلت في حصول كل من اللاعب مروان الحيدري على جائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب نواف الرسن على لقب هداف البطولة، واللاعب عبدالرحمن عسيري على جائزة أفضل حارس .