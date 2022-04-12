رئيس الجامعة الإسلامية يُكرّم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والمتون العلمية

اختتمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الليلة الماضية، مسابقة القرآن الكريم والمتون العلمية بحضور الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية.
وبيّن رئيس الجامعة أن المسابقة تأتي ترجمة لأصالة رسالة الجامعة وأهدافها على أن تكون منارة إسلامية عالمية في تعزيز المعرفة والتأثير الإيجابي وتعزيز قيم الاعتدال من خلال العناية بكتاب الله حفظاً وفهماً، وتأصيل المعرفة الشرعية من خلال حفظ المتون العلمية والإسهام في إعداد وتكوين علماء ودعاة إلى الله على بصيرة وهدى، وسفراء للاعتدال ينشرون المعرفة والهداية والسلام في أرجاء الأرض.
يُذكر أن مسابقة القرآن الكريم والمتون العلمية أقيمت على خمسة مسارات المسار الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً والثاني 20 جزءاً، والثالث 15 جزءاً، والرابع 10 أجزاء، والخامس 5 أجزاء.
وشارك فيها 598 طالباً من خلال انضمامهم لـ24 حلقة لكل حلقة معلم، وكان عدد ساعاتهم التدريبية 3893 ساعة، أما حلقات المتون فشارك فيها 195 طالباً من خلال 15 حلقة و12 معلماً، وكان عدد ساعاتهم التدريبية 775 ساعة.
وفي الختام، كرّم سمو رئيس الجامعة الإسلامية الطلاب الفائزين، كما كرّم الجهات المشارِكة مع عمادة شؤون الطلاب في تنظيم المسابقة.