رئيس الجامعة الإسلامية يُكرّم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والمتون العلمية

وبيّن رئيس الجامعة أن المسابقة تأتي ترجمة لأصالة رسالة الجامعة وأهدافها على أن تكون منارة إسلامية عالمية في تعزيز المعرفة والتأثير الإيجابي وتعزيز قيم الاعتدال من خلال العناية بكتاب الله حفظاً وفهماً، وتأصيل المعرفة الشرعية من خلال حفظ المتون العلمية والإسهام في إعداد وتكوين علماء ودعاة إلى الله على بصيرة وهدى، وسفراء للاعتدال ينشرون المعرفة والهداية والسلام في أرجاء الأرض.