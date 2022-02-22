رئيس الديوان العام للمحاسبة: يوم التأسيس يجسد العمق التاريخي والحضاري لهذه البلاد المباركة

أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حـسام بن عبدالمحسن العنقري، أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية يُجسّد مدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – على إبراز هذا العمق التاريخي والحضاري الممتد منذ ثلاثة قرون، بدءًا من الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود - رحمه الله -، ثم الدولة السعودية الثانية التي أسسها الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود - رحمه الله -، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ووحدها باسم المملكة العربية السعودية، حتى عمَّ الأمن والرخاء في ربوع هذه البلاد المباركة.

وقال في كلمته بهذه المناسبة: "إن يوم التأسيس هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا أبناء هذا الوطن الكبير"، مشيرًا إلى أن عجلة البناء والتنمية بدأت منذ التأسيس، وما تشهده المملكة اليوم – ولله الحمد – من نمو وتطور على المستويات كافة هو بفضل الله عز وجل ثم بالتوجيهات السديدة والحكيمة والرؤية الثاقبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالجهود الـمُباركة من صاحب السمو الـملكــي الأميـر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولـي العهد نائب رئيس مجـلس الـوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

ورفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة هذا الوطن الغالي.