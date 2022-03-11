رئيس الغابون يلتقي "قطان" ويبحث معه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

ونقل "قطان"؛ خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الغابون بمزيدٍ من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.