رئيس الغابون يلتقي "قطان" ويبحث معه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى رئيس جمهورية الغابون علي بونجو أونديمبا؛ بالمقر الرئاسي اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان والوفد المرافق له.
ونقل "قطان"؛ خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الغابون بمزيدٍ من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
كما جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الغابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس.