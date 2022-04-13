رئيس الفريق السعودي لمجموعة المانحين: يجب زيادة كفاءة الاستجابة الإنسانية

ودعا الغامدي، في كلمته، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعزيز وتقوية آلية وأدوات التنسيق الإنساني؛ لما لها من تأثير إيجابي على المخرجات الاستراتيجية، مع أهمية وجود آلية مرنة لتحديد أولويات الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها بشكل أفضل، وتعزيز آلية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين.