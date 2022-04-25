رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد يصل جدة

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة لشئون الدول الإفريقية السفير أحمد قطان، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد السفير عامر الشهري، والسفير التشادي لدى المملكة زكريا فضل، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .