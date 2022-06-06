رئيس المحتوى المحلي: هدفنا تعزيز تنافسية المنتج السعودي وليس حمايته

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي المهندس أيمن الحازمي: إن العلاقة بين اتحاد الغرف السعودية وهيئة المحتوى المحلي قديمة ووطيدة، وهناك فرق وآليات عمل مشتركة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق توجهات الدولة في دعم المحتوى المحلي، وأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية بين الجانبين لإثراء المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات، مضيفاً أن الجهود التي بذلتها الهيئة كبيرة، والتشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتعزيز المحتوى المحلي، والمرحلة الحالية هي مرحلة التمكين والتأكد من تطبيق الأنظمة، كما أن هناك تغيراً كبيراً في فكر الجهات الحكومية فيما يتعلق بأهمية المحتوى المحلي.